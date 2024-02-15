Тюкавин рассказал, как его заставляли тренироваться в резиновой шапочке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, какие наказания придумывал тренерский штаб в молодежных командах бело-голубых.

— Недавно прочитал, что тебе как-то пришлось тренироваться в плавательной шапочке. Что за история?

— Мы тогда были на первенстве России, и у меня что-то начались небольшие проблемы с дисциплиной. Вот тренер Филипп Соколинский придумывал наказания: то надевал на меня все манишки, то резиновую шапочку для бассейна. В таком виде приходилось тренироваться. Но, честно говоря, я спокойно к этому относился, по барабану было.

— Не тяжеловато в десятке манишек бегать?

— Тяжеловато, потел, но ничего страшного.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.