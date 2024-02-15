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15 февраля, 10:45

Тюкавин рассказал, как его заставляли тренироваться в резиновой шапочке

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, какие наказания придумывал тренерский штаб в молодежных командах бело-голубых.

— Недавно прочитал, что тебе как-то пришлось тренироваться в плавательной шапочке. Что за история?

— Мы тогда были на первенстве России, и у меня что-то начались небольшие проблемы с дисциплиной. Вот тренер Филипп Соколинский придумывал наказания: то надевал на меня все манишки, то резиновую шапочку для бассейна. В таком виде приходилось тренироваться. Но, честно говоря, я спокойно к этому относился, по барабану было.

— Не тяжеловато в десятке манишек бегать?

— Тяжеловато, потел, но ничего страшного.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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