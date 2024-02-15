Экс-игрок сборной Португалии Мейра: «Думаю, Семак готов к работе в Европе»

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра оценил уровень главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак — один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей — молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России. После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», — заявил Фернанду Мейра «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под руководством российского специалиста команда провела 234 матча. 143 раза сине-бело-голубые выходили победителями, 48 раз проигрывали и 43 раза играли вничью.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Семак стал пятикратным чемпионом России.