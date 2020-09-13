Голкипер «Динамо» Антон Шунин в интервью «СЭ» рассказал, как узнал, что сыграет за сборную России в матче Лиги наций с Сербией (3:1). Матч прошел на стадионе московского клуба.

— На утренней предматчевой тренировке Гинтарас Стауче сказал: «Спокойно готовься, получи сегодня удовольствие», — сказал Шунин. — Конечно, игра на родном стадионе «Динамо» в футболке сборной подарила массу эмоций. С Сербией поначалу играли немного сумбурно, но уже после перерыва перевернули ситуацию и больше контролировали игру. Станислав Саламович говорил, что у соперника есть слабые места на флангах и что можно играть дальними передачами на Дзюбу. Тем более, сербы своим прессингом нечасто позволяли нам разыгрывать мяч от своей штрафной.

Еще в первом тайме мы создали опасный момент после моей длинной передачи на Мариу — он простреливал в штрафную, но пас никто не замкнул. А сразу после перерыва Дзюба здорово поборолся головой после моего выноса, что позже привело к пенальти. После второго гола Караваева играть уже стало немного легче. (Евгений Белоусов)

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