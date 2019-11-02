Игорь Шалимов: «Ребята стали ждать свистка. В такие моменты всегда получаешь»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

— Обидно очень. Складывалось все очень хорошо, Городов потащил пенальти, — сказал Шалимов. — И забили гол, и удаление у «Динамо». Обидно. Игра хорошая для этого выезда. Тем более «Динамо» было на подъеме. Но если говорить об игре, то один негатив. Проблема в том, что последние минуты мы стали ждать, когда закончится матч, не нужно было этого делать. Отбирая мяч, мы атаковали там, где не надо было. Тем самым отдали инициативу этими потерями, в итоге это привело к голу в наши ворота. Когда играть остается 7-8 минут, у тебя в голове «быстрее бы свисток», и после этого получаешь.

— Что сказали в раздевалке?

— Я покричал немножко. Но потом сказал, что все нормально.

— Много карточек.

— В таких играх никто не хочет уступать. Встречались две команды из низа турнирной таблицы. Упрощаешь игру, отсюда стыки, больше борьбы. Мы настраивали ребят на борьбу. Где-то за счет того владели преимуществом.

— Чем вызвана замена Глушакова на Иванова?

— Мы вообще до игры планировали, что Иванов выйдет на эту позицию на 30 минут. Вопрос был в том, кого менять. Денис подустал, он проделал большой объем работы. Выпустить такого игрока как Иванов в эту позицию было логично.

— Что с Беришей и Хариным?

— По травмированным будем смотреть уже в концовке дня, пока еще ничего непонятно. (Александр Рогулев)

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