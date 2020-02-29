Игорь Шалимов: «На «Зенит» нужен будет такой же боевой настрой, как сегодня на «Ростов»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России — 1:1. Специалист остался доволен результатом и выразил надежду, что команде удастся сохранить настрой на ближайшую игру — 1/4 финала Кубка страны против «Зенита».

— Мы проигрывали, удалось быстро сравнять счет, поэтому эмоции, скорее, положительные, — цитирует официальный сайт «Ахмата» Шалимова. — «Ростов» — тяжелый соперник, игра была тяжелой. Мы сыграли организованно в позиционной обороне, выходили в быстрые атаки. Игра была с небольшим преимуществом «Ростова». Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча. Хорошо, что удалось сравнять счет в начале второго тайма, иначе было бы тяжелее.

— Психологически есть разница, сравнять счет с пенальти или с игры?

— Никакой разницы нет, гол есть гол, счет стал 1:1.

— Можете выделить кого-либо по игре?

— Не буду никого выделять, все молодцы. У нас сыграли трое новичков, и все трое сыграли хорошо. Вся команда сыграла хорошо и достойно. По сборам не определишь, как ты готов, первая официальная игра показывает.

— Какие выводы можно сделать по матчу?

— Пока рано говорить о выводах. Нужно восстановиться, пересмотреть матч, проанализировать, сделать нарезки, показать ребятам. Если говорить в общих чертах — мы готовы физически, выдержали темп игры. С «Ростовом» не так просто играть, когда они берут мяч под контроль.

— Впереди кубковый матч с лидером чемпионата — «Зенитом». Будет ли какая-то особенная подготовка?

— Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим, показываем ребятам. Нужен будет такой же боевой настрой, как и сегодня.