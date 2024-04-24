Осинькин: «Гарре вот-вот вернется в общую группу, Бабкин, Солдатенков и Шитов уже в строю»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении травмированных игроков команды.

«Прямо перед игрой с «Рубином» Гарре получил травму голеностопа. Надеемся, что неделька-другая — и он будет в строю. Он уже совсем рядом. Вот-вот начнет тренироваться в общей группе. Возможно, после Воронежа. Бейл вернется в строй примерно через недельку. Бабкин, Солдатенков и Шитов уже в строю», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 24 матчах.