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Сегодня, 12:20

Корнеев: «Обляков намного функциональнее Барко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

— У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?

— Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.

— Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?

— Никогда этого не пойму. Тем более, что «Спартак» заплатил больше. Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро! Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт», не правда ли?

— Можете сравнить по уровню мастерства Барко и Облякова?

— На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно.

Можем ли мы представить Барко на другой позиции, кроме свободного художника? Не думаю. При этом, уровень мастерства аргентинского легионера достаточно высокий.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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2.11 18:00
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 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
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3.11 17:30
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