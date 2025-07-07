Корнеев — о Соболеве: «С каждым разом выглядит лучше»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил перспективы в питерском клубе нападающего Александра Соболева.

— Ваш прогноз: выстрелит ли в новом сезоне Соболев? Сколько забьет?

— Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем быстрее станет больше создавать и забивать.

Соболев в сезоне-2024/25 забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду из Санкт-Петербурга.