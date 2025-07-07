Корнеев: «Сергеев точно усилит «Динамо»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев убежден, что «Динамо» угадало с приглашением нападающего Ивана Сергеева.

— Валерий Карпин возглавил «Динамо». Поняли ли вы выбор бело-голубых?

— Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, — сборная. А это означает его уход из клуба в любой момент. Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?!

— С Иваном Сергеевым «Динамо» угадало? Не придется ли «Зениту» опять кусать локти?

— Вот здесь у меня нет никаких сомнений. Этот нападающий усилит «Динамо»! Он может играть и в паре с Тюкавиным, когда тот поправится, и один на острие.