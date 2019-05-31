Игорь Коновалов: "Слышал об интересе из "Зенита", но предложений не было"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов подтвердил, что слышал об интересе со стороны "Зенита", но не получал конкретных предложений. Сейчас в "Зените" играют четыре бывших футболиста "Рубина": Эльмир Набиуллин, Магомед Оздоев, Кристиан Нобоа, Сердар Азмун.

- Слышал про интерес из Петербурга, но конкретно никаких предложений не было. На данный момент я - игрок "Рубина", - цитирует "РИА Новости" Коновалова. - Честно говоря, не думаю, что "Зенит" как-то целенаправленно желает перевезти себе всю Казань. Да и мыслей, почему так происходит, не было.

Коновалов в минувшем сезоне отметился 29 матчами, забил 1 гол и сделал 4 передачи в чемпионате и Кубке России.