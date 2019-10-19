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Игорь Коновалов: «Не ожидали, что «Спартак» отдаст нам территорию»

17:37
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Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов признался, что удивлен пассивностью «Спартака» в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России.

— Не знаю, почему так идет игра, на это, конечно, не рассчитывали. «Спартак» отдал нам территорию, но мы в первую очередь отталкиваемся от свой игры, — заявил Коновалов в эфире «Матч Премьер». — У нас есть моменты: штанга была, например.

Игра проходит под нашим контролем, и во 2 тайме мы постараемся забить. Во втором тайме будем выходить и стараться обыграть «Спартак».

Спартак — Рубин

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Бакаев
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