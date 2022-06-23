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Зиньковский: «Мечтаю стать чемпионом вместе со «Спартаком»

Зиньковский мечтает стать чемпионом России в составе «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник Антон Зиньковский рассказал, что мечтает стать чемпионом России в составе «Спартака».

«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока в нашей команде. Хочу провести хороший сезон, сделать как можно больше результативных действий, помочь команде и постараться стать лучшим ассистентом РПЛ», — заявил Зиньковский в интервью пресс-службе «Спартака».

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Также 26-летний игрок рассказал, что надеется быстро адаптироваться в команде.

«Я уже пообщаться с Черновым и Соболевым. Все пожелали удачи. До этого, в сборной, успел пообщаться с Джикией и Селиховым. Надеюсь, хорошо вольюсь в коллектив, так как многих знаю», — отметил Зиньковский.

Полузащитник рассказал, какой в какой футбол хотел бы играть в «Спартаке».

«Мои лучшие качества больше реализуются в атакующем футболе, в футболе с контролем маяч. В приницпе, я на такую игру и рассчитываю в «Спартаке». Надеюсь, что будет комбинационный футбол, больше атак», — заявил Зиньковский.

23 июня «Спартак» объявил о трансфере футболиста из «Крыльев Советов». Контракт расситан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач.

По данным «СЭ», сумма трансфера игрока в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e98eczMIdOM&t=191s
Антон Зиньковский
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