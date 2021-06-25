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Источник сообщил, что «Спартак» хотел приобрести Салаха и Вайналдума

17:16
Мохамед Салах в «Базеле». Фото УЕФА
Мохамед Салах в «Базеле». Фото УЕФА
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Telegram-канал BlackMirror опубликовал документы «Спартака», содержащие данные трансфером с 2013 по 2020 год.

По сведениям источника, в сезоне-2013/14 московский клуб рассматривал возможность покупки форварда Мохамеда Салаха, который на тот момент выступал за «Базель», а в следующем сезоне рассматривал кандидатуру Джоржинью Вайналдума из «ПСВ».

Также источник рассказал, что «Спартак» потратил более 35 миллионов евро на трансферы во время работы Массимо Карреры на посту главного тренера команды.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Сергей Разин все материалы автора
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