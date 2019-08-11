Игорь Черевченко: "Желательно забить в первые 15 минут матча"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии домашнего матча 5-го тура с "Уфой" заявил, что для его команды было бы неплохо забить в самом начале встречи, и объяснил присутствие в составе Гии Григалавы.

- Желательно забить в первые 15 минут матча, - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Черевченко. - "Уфа" - хорошая, цепкая команда в обороне. Но все покажет игра.

Почему в составе Гия Григалава? Перед каждой игрой мы делаем анализ и иногда отталкивается от соперника, вот и решили кое-что поменять. Травма Канги? Разговоры о новом нападающем идут, этим вопросом занимаются. Но мы не можем себе позволить хорошего нападающего по финансовым причинам.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Уфа"

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