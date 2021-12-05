Черевченко: «Хотели не держать счет, а победить»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) подвел итоги встречи.
— Как пытались удержать ничью до пропущенного гола и после?
— Мы никогда не держим ничейный счет. Понимали важность игры. Она была за 6 очков. Хотели не держать, а победить.
— Насколько значительна потеря Идову перед матчем с «Ахматом»?
— Потеря одного игрока это уже большая проблема.
— Вы сделали три замены в первом тайме. Правильно понимаю, что Адеми и Филин покинули поле из-за повреждений, а Данилкин ушел по тактическим соображениям? И какова степень серьёзности повреждений у ребят?
— Серьезность спрашивать надо у докторов. Не сегодня, а завтра. У Данилкина тоже повреждение.
(Георгий Скобликов)
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