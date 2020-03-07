Игорь Черевченко: «Оценка матча? Глупая ошибка»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (0:2) посетовал на ошибки.

— Оценка матча? Глупая ошибка. Иначе не могу сказать, — цитирует Черевченко сайт «Оренбурга». — Первый пропущенный мяч привел к тому, что планы пришлось менять. Во втором тайме после удаления можно сказать, что игра подошла к концу. Хотя у нас были хорошие моменты, но в первом тайме было тяжело вскрывать насыщенную оборону «Оренбурга». 10 человек за линией мяча создавали плотность. Но даже при такой обороне у нас были моменты. Могу только поздравить «Оренбург» с победой.