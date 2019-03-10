Игорь Черевченко: "Не зацикливались на нейтрализации Еременко"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (0:0) заявил, что счет матча закономерен. По его словам, матч смотрелся интересно для фанатов.

– Игра получилась, по крайней мере для болельщиков. Счет закономерен – и "Ростов" мог забить, и мы.

– Насколько усложнило вам жизнь отсутствие Джорджевича и Мирзова?

– Несколько усложнило. Пришлось в конце концов выпускать Кангва вперед, чтобы обострить. Надо было бы его поберечь, потому что у него есть проблемы, но пришлось бросать в бой.

– Видимо, игра "Ростова" не стала для вас загадкой?

– Мы понимали, что они будут играть длинными передачами на рослых нападающих. У нас защитники тоже неплохо играют головой, и основной вопрос был в подборе. Там могли быть проблемы, но обошлось.

– Уделяли ли вы в подготовке повышенное внимание нейтрализации Еременко?

– Мы в общем показали футболистам, что он может, но не зацикливались на этом. У "Ростова" есть кого разбирать и помимо Еременко. (Юрий Плохотниченко)