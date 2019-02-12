Игорь Черевченко: "Макаров остается в команде. У меня есть желание, чтобы с ним заключили контракт"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в интервью "СЭ" рассказал, что тульский клуб сделал качественные приобретения в зимнее трансферное окно, выделив трансфер Бакари Коне. Он также добавил, что пропустивший первую половину сезона из-за травму крестообразных связок полузащитник ЦСКА Александр Макаров останется в команде.

– В начале зимы говорили, что "Арсеналу" нужно усилить две-три позиции. Ваши ожидания оправдались, трансферов больше не ждать?

– Нет, у нас заполнена заявка. Были сделаны качественные приобретения. Тот же Коне – квалифицированный, опытный футболист, выступал в Европе на высоком уровне. Обойма в команде есть.

– Коне закрыл основную позицию, на которую искали футболиста – центрального защитника. Володько видите исключительно как конкурента Альвареса на левом фланге обороны или в средней линии он тоже может появиться?

– В середине поля у нас хватает хороших исполнителей. Володько – исключительно левый защитник. К нам в гости приезжал тренер сборной Белоруссии, смотрел пару игр. Я с ним пообщался по поводу места Володько – коллега придерживается того же мнения. В принципе, и брали парня как левого защитника.

– Какова судьба проходившего просмотр в ходе двух сборов Макарова?

– Он остается в команде. У меня есть желание, чтобы с ним заключили контракт. Но нужно решить, как сделать так, чтобы ему было хорошо. После травмы "крестов" Макарову нужна игровая практика. Если здесь нет гарантий, что он ее получит, то в интересах и самого футболиста, и в наших отдать его в аренду до лета. (Артем Агапов)

Игорь Черевченко: "В России никто не может играть первым номером"