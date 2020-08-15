Игорь Акинфеев: «Главное, что ЦСКА забил на один мяч больше»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1).

«Вот и закончился второй тур. Всех с победой. Надеюсь что матч порадовал зрелищностью. И самое главное что мы забили на один мяч больше. Поэтому надеюсь, что дальше всё будет интереснее И мы будем продолжать в том же духе. Всех с победой, ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Акинфеев в видео, опубликованного в его Instagram-аккаунте.