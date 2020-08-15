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Игорь Акинфеев: «Главное, что ЦСКА забил на один мяч больше»

21:38

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1).

«Вот и закончился второй тур. Всех с победой. Надеюсь что матч порадовал зрелищностью. И самое главное что мы забили на один мяч больше. Поэтому надеюсь, что дальше всё будет интереснее И мы будем продолжать в том же духе. Всех с победой, ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Акинфеев в видео, опубликованного в его Instagram-аккаунте.

ЦСКА — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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