Игорь Акинфеев: «Главное, что ЦСКА забил на один мяч больше»
21:38
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1).
«Вот и закончился второй тур. Всех с победой. Надеюсь что матч порадовал зрелищностью. И самое главное что мы забили на один мяч больше. Поэтому надеюсь, что дальше всё будет интереснее И мы будем продолжать в том же духе. Всех с победой, ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Акинфеев в видео, опубликованного в его Instagram-аккаунте.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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