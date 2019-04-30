Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что пока армейцы достойно проводят нынешний сезон. После 26 туров армейцы занимают четвертое место в таблице РПЛ.

– В этом сезоне чехарда идет: два хороших матча, один плохой, два плохих – один хороший, – сказал Акинфеев в эфире "России 24". – Но все равно идет становление команды. Я могу пока сезон занести ЦСКА в актив. Сложно собираться и начинать с чистого листа.

– В начале сезона говорили, что ЦСКА может оказаться месте на десятом...

– У нас много любят говорить, и учителей в стране много, в футболе все прекрасно разбираются. Дай бог этим "учителям" здоровья, которые помогают, подсказывают жизненный путь.

Если мы наиграем на пятое место, значит наиграем на пятое. 30 туров окончатся, видим турнирную таблицу. Если наиграем на первое, второе, третье – все в наших руках и ногах.

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