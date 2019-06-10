Игнатов считает, что на "Спартак" давил негативный фон вокруг клуба

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал, что по ходу прошлого сезона ощущал давление из-за общего негативного фона вокруг "Спартака".

– Давление точно было, а эмоции – часть футбола, но когда ты играешь в "Спартаке", надо быть к этому готовым. – цитируют "РИА Новости" Игнатова. – Мы играем для болельщиков, и вместе мы – "Спартак", одна большая семья. Разногласия в семьях случаются, но надо уметь их сглаживать и строить доверительные отношения.

Также хавбек заявил, что в разговоре с ним никто не намекал и не предлагал подписать соглашение с каким-либо агентом в обмен на регулярную игру в основе команды.

В сезоне 2018/19 Игнатов провел за "Спартак" 14 матчей и забил один гол. В завершившемся сезоне клуб занял пятое место в чемпионате страны.