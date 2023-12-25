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Ковтун: «Пруцев должен стать игроком стартового состава в «Спартаке», а потом уже думать о Европе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от игры полузащитника Данила Пруцева.

— Однозначно сказать, что мне нравится игра Пруцева, нельзя, — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт». — Ему нужно совершать больше обостряющих действий в матчах. Данил — мобильный футболист, достаточно хорошо проявляет себя в переходных фазах. Пруцев может находить очень интересные варианты впереди. Все равно ему надо добавлять в некоторых моментах, например, в единоборствах.

— Может ли Пруцев в ближайшее время перейти в европейский клуб?

— У него есть хорошие перспективы в России. Если он заявит о себе в «Спартаке» и поступит предложение из Европы, тогда только Пруцев будет принимать решение. Ему нужно стать игроком стартового состава в «Спартаке», закрепиться здесь, а потом думать о Европе.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-prutsev-dolzhen-stat-igrokom-startovogo-sostava-v-spartake-a-potom-uzhe-dumat-o-evrope/
Юрий Ковтун
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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