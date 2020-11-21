Игнатьев: «Сейчас никто не хочет уступать, все бьются»
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем самочувствии после матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:0).
— Небольшое повреждение. Попросил замену, — сказал Игнатьев эфире «Матч Премьер». — Очки легко не даются. Сейчас все игры тяжело проходят. Нельзя было терять очки. Хорошо, что проявили характер, ведь играли в меньшинстве.
У нас было больше моментов. «Арсенал» не создал ни одного момента до удаления. Рад, что забили. Хоть и с пенальти.
«Арсенал» агрессивно играл. Было тяжело взламывать их оборону. Сейчас никто не хочет уступать, все бьются. Все хотят уйти с хорошим настроением на перерыв.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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