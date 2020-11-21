Игнатьев: «Сейчас никто не хочет уступать, все бьются»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем самочувствии после матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:0).

— Небольшое повреждение. Попросил замену, — сказал Игнатьев эфире «Матч Премьер». — Очки легко не даются. Сейчас все игры тяжело проходят. Нельзя было терять очки. Хорошо, что проявили характер, ведь играли в меньшинстве.

У нас было больше моментов. «Арсенал» не создал ни одного момента до удаления. Рад, что забили. Хоть и с пенальти.

«Арсенал» агрессивно играл. Было тяжело взламывать их оборону. Сейчас никто не хочет уступать, все бьются. Все хотят уйти с хорошим настроением на перерыв.