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Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча15-го тура РПЛ «Зенита» с «Краснодаром».

— В матче тура «Зенит» примет «Краснодар». Какие шансы у гостей набрать очки?

— Они есть. При том что соперники «Краснодара» испытывали на себе мастерство «быков» и сложности в матчах с ними. «Зенит» имеет преимущество, но не на столько, чтобы уже сейчас можно было говорить, что питерцы победят. Меня и поражение «Зенита» не удивит, потому что сейчас в РПЛ сложно чем-то удивиться, — цитирует Игнатьева «Евро.Футбол.Ру».

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005439665_boris_ignatev_porajenie_zenita_ot_krasnodara_menya_ne_udivit
ФК Зенит
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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