Титов назвал лучших игроков в истории российского футбола
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, кого считает лучшими игроками в истории российского футбола.
«Лучшие игроки в истории российского футбола? Один — это Аршавин. Наверное, это Тихонов. Учитывая, что Аленичев уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет Филимонов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
Титов завершил карьеру в 2012 году. Он выступал за «Спартак», «Химки» и «Локомотив» из Астаны.
Источник: «РБ Спорт»
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|6
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|24
|
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|6
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|4
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|
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|
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|
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|14
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|4
|7
|16-22
|13
|
14
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|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
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|
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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