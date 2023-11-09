Титов назвал лучшего футболиста, против которого играл в своей карьере

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, кого может назвать лучшим футболистов, из числа тех, против кого он он играл в своей карьере

«Лучший футболист, против которого играл? Зидан. Лучший, с кем играл? Да весь «Спартак» 90-х, наверное. Это лучшее, что могло быть в моей карьере. Поэтому одного не буду выделять», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Титов завершил карьеру в 2012 году. Он выступал за «Спартак», «Химки» и «Локомотив» из Астаны.