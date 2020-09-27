Игнатьев прокомментировал голевую комбинацию «Локо» в первом тайме матча с ЦСКА
20:05
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в перерыве матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА прокомментировал итоги первой половины встречи.
— Смена позиций с Миранчуком в моменте гола — заготовка? Спонтанно. Доиграли момент по эпизоду. Так получилось, что Антон оказался слева, а я справа. Значит, правильно играли, раз ведем со счетом 1:0, — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Опрос
проголосовало: 77287Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...