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Игнатьев прокомментировал голевую комбинацию «Локо» в первом тайме матча с ЦСКА

20:05
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в перерыве матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА прокомментировал итоги первой половины встречи.

— Смена позиций с Миранчуком в моменте гола — заготовка? Спонтанно. Доиграли момент по эпизоду. Так получилось, что Антон оказался слева, а я справа. Значит, правильно играли, раз ведем со счетом 1:0, — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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