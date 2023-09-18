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Сегодня, 18:35

Борис Игнатьев — о ничьей «Пари НН» с «Динамо»: «Ребята бились за Юрана»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Юран и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Пари НН» в матче 8 тура РПЛ с «Динамо».

— Главная неожиданность тура — домашнее поражение «Локомотива»?

— Безусловно. Но меня и другое удивило.

— Что же?

— В восьми матчах — пять ничьих! А могло быть и шесть — если бы не гол Бабича в добавленное время.

— Столько ничьих говорит о том, что уровень РПЛ выравнивается?

— Да, в отличие от прошлого сезона сейчас явных аутсайдеров уже нет. Чемпионат становится более непредсказуемым. Ну и замечательно! Возьмем матч в Петровском парке. Динамовцы, благодаря пенальти, быстро повели в счете, много владели мячом. Но не было в атаке той страсти, которая обычно воплощается в голы. Зато «Нижний» мне понравился.

— Чем?

— Характером, неуступчивостью. Чувствовалось — ребята бились за тренера, Сергея Юрана, который неделю назад перенес экстренную операцию. Они очень хотели его порадовать. Это и позволило нижегородцам сравнять счет на последних минутах.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 8 матчах.

Амир Батырев, Роман Зобнин и&nbsp;Александр Соболев. Что происходит со «Спартаком», чем силен «Зенит» и почему буксует «Локо». Интервью Бориса Игнатьева

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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