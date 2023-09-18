Борис Игнатьев — о ничьей «Пари НН» с «Динамо»: «Ребята бились за Юрана»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Пари НН» в матче 8 тура РПЛ с «Динамо».

— Главная неожиданность тура — домашнее поражение «Локомотива»?

— Безусловно. Но меня и другое удивило.

— Что же?

— В восьми матчах — пять ничьих! А могло быть и шесть — если бы не гол Бабича в добавленное время.

— Столько ничьих говорит о том, что уровень РПЛ выравнивается?

— Да, в отличие от прошлого сезона сейчас явных аутсайдеров уже нет. Чемпионат становится более непредсказуемым. Ну и замечательно! Возьмем матч в Петровском парке. Динамовцы, благодаря пенальти, быстро повели в счете, много владели мячом. Но не было в атаке той страсти, которая обычно воплощается в голы. Зато «Нижний» мне понравился.

— Чем?

— Характером, неуступчивостью. Чувствовалось — ребята бились за тренера, Сергея Юрана, который неделю назад перенес экстренную операцию. Они очень хотели его порадовать. Это и позволило нижегородцам сравнять счет на последних минутах.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 8 матчах.