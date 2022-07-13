Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:48

Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на борьбу за медали в новом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» пока не готов бороться за медали в сезоне-2022/23.

«У «Локо» хватает трудностей. Им необходимо усиление в атаке после ухода Кухты. Да и качество игры в обороне оставляет желать лучшего. Их последние контрольные матчи — яркое тому подтверждение. Это все не дает достаточно оснований говорить, что железнодорожники вновь будут претендовать на медали. Пока они не дотягивают до уровня ведущих клубов РПЛ, плюс у них неопытный тренер, который не очень хорошо разбирается в реалиях нашего футбола», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. В первом туре нового сезона красно-зеленые сыграют с «Нижним Новгородом».

Источник: https://iz.ru/1363834/polina-nikolaeva/v-pervom-sezone-pri-abaskale-spartak-ne-finishiruet-v-troike
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лисакович не хочет играть в «Рубине»: Слуцкий им недоволен, игрок рвется в РПЛ
Карпин рассказал, какие задачи стоят перед «Ростовом» на сезон
Карпин — о Кубке лиги: «Возможно, что не заработаем, да еще и футболистов прибьем»
В «Химках» рассказали о будущем Лантратова: «Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь»
ЦСКА продлил контракт с зашитником Каптиловичем
Защитник Алексей Никитин прокомментировал переход в «Химки»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Билялетдинов не представляет, что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат России
Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»
Нападающий Адеми вернулся в «Химки» из «Падерборна»
В «Крыльях Советов» отметили роль генерального директора в успехах команды
В «Крыльях Советов» раскрыли подобности ухода Зиньковского: «Удерживать его было бы неправильно»
В «Крыльях Советов» объяснили трансфер Глушенкова: «У него есть потенциал для роста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: ЦСКА получит 4 миллиона евро за Бийола от «Удинезе» и 10% от суммы следующей продажи

Билялетдинов не представляет, что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости