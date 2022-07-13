Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на борьбу за медали в новом сезоне

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» пока не готов бороться за медали в сезоне-2022/23.

«У «Локо» хватает трудностей. Им необходимо усиление в атаке после ухода Кухты. Да и качество игры в обороне оставляет желать лучшего. Их последние контрольные матчи — яркое тому подтверждение. Это все не дает достаточно оснований говорить, что железнодорожники вновь будут претендовать на медали. Пока они не дотягивают до уровня ведущих клубов РПЛ, плюс у них неопытный тренер, который не очень хорошо разбирается в реалиях нашего футбола», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. В первом туре нового сезона красно-зеленые сыграют с «Нижним Новгородом».