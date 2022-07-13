Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на борьбу за медали в новом сезоне
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» пока не готов бороться за медали в сезоне-2022/23.
«У «Локо» хватает трудностей. Им необходимо усиление в атаке после ухода Кухты. Да и качество игры в обороне оставляет желать лучшего. Их последние контрольные матчи — яркое тому подтверждение. Это все не дает достаточно оснований говорить, что железнодорожники вновь будут претендовать на медали. Пока они не дотягивают до уровня ведущих клубов РПЛ, плюс у них неопытный тренер, который не очень хорошо разбирается в реалиях нашего футбола», — цитируют «Известия» Игнатьева.
Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. В первом туре нового сезона красно-зеленые сыграют с «Нижним Новгородом».
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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