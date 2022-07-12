Источник: ЦСКА получит 4 миллиона евро за Бийола от «Удинезе» и 10% от суммы следующей продажи

ЦСКА получит 4 миллиона евро за переход полузащитника Бийола в «Удинезе»

ЦСКА согласовал условия трансфера полузащитника Яки Бийола в «Удинезе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский клуб заплатит за 23-летнего словенца 4 миллиона евро. Еще 500 тысяч предусмотрены в виде различных бонусов.

Также ЦСКА получит 10 процентов от суммы последующей продажи футболиста.

С «Удинезе» хавбек подпишет 5-летний контракт. Его зарплата составит 800 тысяч евро в год.

В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.