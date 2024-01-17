Игнатьев: «Может, «Зенит» сказал Ахметову, что он обязательно будет играть»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».
«Может, ему предложили такую зарплату, что отказаться никто не смог — ни «Краснодар», ни сам игрок, — приводит Betonmobile слова Игнатьева. — Не имеет смысла говорить, правильно он поступил или нет. Если клуб его отпустил, значит приняли такое решение. Может, Ахметову кажется, что в «Зените» он будет играть на постоянной основе. Жизнь расставит все по местам. Если отвоюет место в составе и «Зенит» станет чемпионом — значит, он правильно поступил. Но если так не получится... Не имею оснований говорить, прав он или нет. Может, «Зенит» сказал Ахметову, что он обязательно будет играть. Объективно, шансов играть стабильно не так много, но, видимо, он рассчитывает».
26-летний россиянин провел за «Краснодар» в первой части сезона 21 матч и забил 3 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5