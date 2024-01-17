Игнатьев: «Может, «Зенит» сказал Ахметову, что он обязательно будет играть»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Может, ему предложили такую зарплату, что отказаться никто не смог — ни «Краснодар», ни сам игрок, — приводит Betonmobile слова Игнатьева. — Не имеет смысла говорить, правильно он поступил или нет. Если клуб его отпустил, значит приняли такое решение. Может, Ахметову кажется, что в «Зените» он будет играть на постоянной основе. Жизнь расставит все по местам. Если отвоюет место в составе и «Зенит» станет чемпионом — значит, он правильно поступил. Но если так не получится... Не имею оснований говорить, прав он или нет. Может, «Зенит» сказал Ахметову, что он обязательно будет играть. Объективно, шансов играть стабильно не так много, но, видимо, он рассчитывает».

26-летний россиянин провел за «Краснодар» в первой части сезона 21 матч и забил 3 гола.