Игнатьев из-за коронавируса предложил перейти на систему «весна-осень»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, возобновится ли чемпионат России. КХЛ и Единая лига ВТБ приняли решение о завершении сезона в связи с пандемией коронавируса.

— У меня все-таки несколько иные настроения, — цитирует Игнатьева Rusfootball. — Сложно сказать, что будет дальше, как будет развиваться ситуация, но, мне кажется, мы могли бы доиграть чемпионат и потом перейти на старую схему «весна — осень». Я надеюсь, что ситуация значительно улучшится.

Мы доигрываем нынешний сезон в августе-сентябре, а с марта переходим на старую схему. Вернемся на круги своя. Эта схема нам ближе по всем параметрам. Такое у меня здесь предложение. Так мы успеем определить участников еврокубков. Они смогут осенью стартовать на европейской арене. Что будут делать полгода остальные наши команды? Готовиться к новому сезону. А что поделаешь? Это форс-мажор. Но, по крайней мере, это более-менее оптимальный выход в сложившейся ситуации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.