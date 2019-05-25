Игнатьев и братья Миранчуки – самые талантливые российские игроки в "Локо" по мнению Фернандеша

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поблагодарил болельщиков москвичей за пять лет в клубе и пожелал команде развиваться.

– Назовите трех самых талантливых российских игроков, с которыми играли в "Локо" за эти пять лет?

– Алексей и Антон Миранчуки и Влад Игнатьев.

– Что скажете болельщикам "Локо" по итогам этого сезона?

– Независимо от того, останусь или уйду, хочу поблагодарить их за пять позитивных лет. Были разные моменты, но всегда лучше концентрироваться на хороших и важных вещах, на трофеях. Надеюсь, что клуб сумеет удержать эту высокую планку и завоевать новые титулы. Хочется, чтобы люди в клубе каждый год чувствовали, что он развивается и становится все лучше и лучше. (Юлия Яковлев)

В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за "Локомотив", забил три гола и отдал семь голевых передач.

Полное интервью с Фернандешем читайте скоро на сайте "СЭ"