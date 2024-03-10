Игнашевич считает, что «Оренбургу» помогли победить «Балтику»: «Не будем нарываться на штрафы, промолчим»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Оренбурга» (0:1) в 20-м туре РПЛ.

«Считаю, что мы в хороший футбол играли. Надо поздравить «Оренбург» с победой, а также всех причастных к этой победе.

Результат, наверное, всегда логичный. Это результат работы и нашей команды, и соперника. Сегодня были вещи, которые нам не очень нравятся. Может быть, они помогли сегодня сопернику победить. Не будем нарываться на штрафы, промолчим. Но ситуация привычная уже», – сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. «Балтика» (14) идет 15-й.

31 марта «Оренбург» встретится с «Факелом». «Балтика» в этот же день сыграет с «Пари НН».