Ловчев: «Мастерство игроков «Спартака» выше, чем у «Факела»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Факелом».

«Для «Спартака» сегодня первая после большого перерыва домашняя игра. И неважно, что она в «Лужниках». С «Зенитом» «Спартак» сыграл неплохо. И сегодня на первый план выйдет мастерство игроков, которое у «Спартака» выше, чем у «Факела». Учитывая, что теряет очки «Краснодар», и можно подобраться к лидерам, «Спартак» будет хорошо настроен. Для них это самое важное», — цитирует Ловчева Sport24.

Матч между командами состоится 10 марта. Начало игры — в 19.00 по московскому времени. Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом после 19 туров. «Факел» располагается на 11-й строчке с 22 очками.