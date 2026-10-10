Игдисамов рассказал, что ЦСКА хотел подписать Даку: «Не договорились по личным условиям»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб не подписал нападающего Мирлинда Даку.

— Но была возможность взять на внутреннем рынке Даку. Вам он подошел бы?

— Даку был в нашем списке. Но, насколько я знаю, мы, к сожалению, не договорились по личным условиям.

— То есть тренерский штаб одобрил его кандидатуру?

— Да, это была наша кандидатура.

— А Хиль из «Балтики»? Он дешевле Даку. Вы его рассматривали?

— Хиль нами не рассматривался, потому что нам нужен был нападающий несколько другого плана.

Даку этим летом перешел из «Рубина» в «Спартак». 29-летний албанец провел в этом сезоне 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.