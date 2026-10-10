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Игдисамов о трансфере Олейникова: «Позвонил Ване: «Домой вернешься?» Он говорит: «С удовольствием»»

Константин Белов
Корреспондент
Иван Олейников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

- Про трансфер Олейникова: почему ЦСКА включился только тогда, когда он уже приехал на базу «Рубина»?

— На самом деле, включились пораньше, когда он еще не приехал на базу «Рубина». До этого он провел несколько хороших матчей, мы рассматривали его как кандидата. Далее смотрели встречу «Крыльев Советов» с «Краснодаром», где Иван отдал две результативные передачи, а после нее сказал, что это его прощальный матч. Я даже не знал, куда он переходит. Позвонил руководству и сказал, что кто-то решает по нему, попросил оперативно рассмотреть вариант.

После этого, получив добро от руководства «Крыльев Советов», я позвонил футболисту напрямую: «Вань, домой вернешься?» Он говорит: «С удовольствием». Дальше передал дело руководителям. Они решили этот вопрос.

- Можно сказать, что матч с «Краснодаром» стал решающим фактором при выборе Олейникова?

— Для меня да. Звонок был в промежутке после матча с «Краснодаром» и тем моментом, когда он приехал на базу «Рубина».

- Но насколько ЦСКА был необходим еще один атакующий полузащитник? Есть Алвес, Попович, Козлов, Кармо, Фиров, Круговой, Глебов.

— Олейников добавит качества любой атакующей команде. Возраст тех игроков, которых вы перечислили, кроме Кругового, от 18 до 21 года. А Ваня сложившийся, сформировавшийся, качественный футболист, который прошел огонь и воду российского футбола. Со вторых лиг, из первой он пробивался наверх. 28 лет — это самый расцвет для спортсмена. И самое главное, Олейников дает стабильное качество.

Олейников в этом сезоне провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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Иван Олейников
Футбол
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Дмитрий Игдисамов
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Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
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Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
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Мамаев не видит фаворита в матче «Краснодар» — «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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