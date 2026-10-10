Игдисамов о трансфере Олейникова: «Позвонил Ване: «Домой вернешься?» Он говорит: «С удовольствием»»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

- Про трансфер Олейникова: почему ЦСКА включился только тогда, когда он уже приехал на базу «Рубина»?

— На самом деле, включились пораньше, когда он еще не приехал на базу «Рубина». До этого он провел несколько хороших матчей, мы рассматривали его как кандидата. Далее смотрели встречу «Крыльев Советов» с «Краснодаром», где Иван отдал две результативные передачи, а после нее сказал, что это его прощальный матч. Я даже не знал, куда он переходит. Позвонил руководству и сказал, что кто-то решает по нему, попросил оперативно рассмотреть вариант.

После этого, получив добро от руководства «Крыльев Советов», я позвонил футболисту напрямую: «Вань, домой вернешься?» Он говорит: «С удовольствием». Дальше передал дело руководителям. Они решили этот вопрос.

- Можно сказать, что матч с «Краснодаром» стал решающим фактором при выборе Олейникова?

— Для меня да. Звонок был в промежутке после матча с «Краснодаром» и тем моментом, когда он приехал на базу «Рубина».

- Но насколько ЦСКА был необходим еще один атакующий полузащитник? Есть Алвес, Попович, Козлов, Кармо, Фиров, Круговой, Глебов.

— Олейников добавит качества любой атакующей команде. Возраст тех игроков, которых вы перечислили, кроме Кругового, от 18 до 21 года. А Ваня сложившийся, сформировавшийся, качественный футболист, который прошел огонь и воду российского футбола. Со вторых лиг, из первой он пробивался наверх. 28 лет — это самый расцвет для спортсмена. И самое главное, Олейников дает стабильное качество.

Олейников в этом сезоне провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.