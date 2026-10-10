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Игдисамов о неподписании нападающего «Гезтепе» Жуана: «Не считаю этот трансфер целесообразным»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с нападающим «Гезтепе» Жуана Сантоса.

- А Жуан из «Гезтепе»? Говорили, что трансфер не состоялся из-за высокой стоимости. Но у ЦСКА были деньги, а игрок сильный.

— Смотря, какие деньги. Когда цена возрастает почти в два раза во время переговоров, то я не считаю этот трансфер целесообразным. Плюс Жуан не чистый центрфорвард. Если посмотреть, как действует «Гезтепе», то он очень низко обороняется всей командой и играет в быстрых переходных фазах, на быстрых ответных атаках. Там есть два нападающих, которые в момент отбора сразу делают диагональное открывание, чтобы им забрасывали туда мяч. Жуан в основном атакует из левой зоны, начиная движение от фланга. На пространстве за счет скорости пытается обыграть, убежать, прострелить, подать, обострить. Учитывая специфику нашего чемпионата, где большинство команд против нас обороняется низким блоком, качества Жуана на пространстве могли быть не такими эффективными, потому что соперники предоставляют мало пространства, куда бежать. Поэтому мы искали форварда с несколько другими качествами. Если бы сумма была адекватная, то можно было бы попробовать взять Жуана и встроить в нашу модель. Но, на мой взгляд, за цену, которую запросили, это должен быть 100 процентов готовый футболист, который приедет, выйдет в стартовом составе и с первых игр начнет приносить пользу. Учтя все факторы, мы решили, что трансфер не подходит.

ЦСКА после девятого тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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ФК Гезтепе
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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