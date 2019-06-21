Игбун – лучший игрок "Уфы" в сезоне-2018/19

Болельщики "Уфы" признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды в сезоне 2018/19, сообщает пресс-служба клуба.

По итогам голосования 28-летний форвард набрал 46,4 процентов голосов. Вторым стал голкипер Александр Беленов​ (18,9 процентов), на третьей строчке – полузащитник Кэтэлин Карп (13,3 процентов).

​В прошедшем сезоне Силвестр Игбун провел 35 матчей за уфимский клуб, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Команда из столицы Башкортостана заняла 14-е место в российской премьер-лиге.

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