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«И все-таки они вместе». ЦСКА показал фотографию Алексея и Василия Березуцких

12:54
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала фотографию Василия и Алексея Березуцких.

На снимке специалисты сидят в креслах рядом друг с другом.

«И все-таки они вместе», — говорится в сообщении.

22 января Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды и присоединился к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе. ЦСКА находится на зимнем сборе в Кампоаморе.

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