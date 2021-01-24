«И все-таки они вместе». ЦСКА показал фотографию Алексея и Василия Березуцких

Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала фотографию Василия и Алексея Березуцких.

На снимке специалисты сидят в креслах рядом друг с другом.

«И все-таки они вместе», — говорится в сообщении.

22 января Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды и присоединился к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе. ЦСКА находится на зимнем сборе в Кампоаморе.