«И все-таки они вместе». ЦСКА показал фотографию Алексея и Василия Березуцких
12:54
Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала фотографию Василия и Алексея Березуцких.
На снимке специалисты сидят в креслах рядом друг с другом.
«И все-таки они вместе», — говорится в сообщении.
22 января Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды и присоединился к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе. ЦСКА находится на зимнем сборе в Кампоаморе.
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