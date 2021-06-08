Кварацхелия сравнил Саньоля со Слуцким

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о главном тренере национальной команды Вилли Саньоле.

«Вилли Саньоль, как и Леонид Слуцкий, в хороших отношениях с футболистами, это отражается на поле. Верю, что с Саньолем мы добьемся больших успехов!» — передает слова Хвичи Sportall.

Саньоль является главным тренером сборной Грузии с февраля 2021 года. «Рубин» завершил сезон-2020/21 на четвертом месте в турнирной таблице.