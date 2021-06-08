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Кварацхелия сравнил Саньоля со Слуцким

14:53
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Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о главном тренере национальной команды Вилли Саньоле.

«Вилли Саньоль, как и Леонид Слуцкий, в хороших отношениях с футболистами, это отражается на поле. Верю, что с Саньолем мы добьемся больших успехов!» — передает слова Хвичи Sportall.

Саньоль является главным тренером сборной Грузии с февраля 2021 года. «Рубин» завершил сезон-2020/21 на четвертом месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://sportall.ge/fekhburthi/fekhburthii/legionerebi/148708-kvarackhelia-sayvarel-chempionatsa-da-mtsvrthnelze-saubrobs-qmizani-chempiontha-ligaa.html

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