Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Арбитр Волошин наказан — карьера этого судьи завершена

12:32
Николай Волошин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Волошин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», 36-летний арбитр Николай Волошин не войдет в списки рефери, допущенных к судейству матчей сезона-2021/22, — ни в одной из трех лиг.

Напомним, что в этом году вынужденно завершил карьеру 41-летний Михаил Вилков. Он пожизненно отстранен от судейской деятельности. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил от судейства на 10 лет Сергея Лапочкина, которому в апреле исполнилось 40 лет. А контрольно-дисциплинарный комитет РФС за «организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года», пожизненно запретил 34-летнему Сергею Костевичу осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Волошин работал в РПЛ последние три сезона. На его счету 35 матчей чемпионата России в роли главного судьи.

По итогам первой части сезона-2020/21 по решению руководства департамента судейства РФС он был выведен из числа арбитров премьер-лиги, но весной работал на нескольких матчах в ФНЛ и ПФЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
«Богиня». Гимнастка Севастьянова показала фото в шикарном платье
Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы