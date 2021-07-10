По данным «СЭ», 36-летний арбитр Николай Волошин не войдет в списки рефери, допущенных к судейству матчей сезона-2021/22, — ни в одной из трех лиг.

Напомним, что в этом году вынужденно завершил карьеру 41-летний Михаил Вилков. Он пожизненно отстранен от судейской деятельности. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил от судейства на 10 лет Сергея Лапочкина, которому в апреле исполнилось 40 лет. А контрольно-дисциплинарный комитет РФС за «организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года», пожизненно запретил 34-летнему Сергею Костевичу осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Волошин работал в РПЛ последние три сезона. На его счету 35 матчей чемпионата России в роли главного судьи.

По итогам первой части сезона-2020/21 по решению руководства департамента судейства РФС он был выведен из числа арбитров премьер-лиги, но весной работал на нескольких матчах в ФНЛ и ПФЛ.