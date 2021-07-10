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«Химки» просматривают габонца Хави Бабику

12:48
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Вместе с «Химками» на сборах тренируется габонский полузащитник Хави Бабика, информирует пресс-служба клуба.

В составе красно-черных футболист сыграет в предсезонном Товарищеском турнире.

«Химки» в прошедшем сезоне РПЛ заняли восьмое место. Сегодня команда на Товарищеском турнире сыграет с «Рубином», 14 июля — с «Сочи», а 18-го — со «Спартаком».

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