Худяков прокомментировал результат матча с «Рубином»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с «СЭ» мнением о матче 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1).

— В очередной раз хочу отметить характер и бойцовские качества футболистов «Тамбова», — сказал Худяков. — Все знают нашу ситуацию, но тем не менее никаких вопросов по самоотдаче, желанию. Благодарен и тренерскому штабу во главе с Сергеем Первушиным.

Он делает все возможное и даже больше. Команда выглядит очень прилично. На самом деле, по игре мы сопернику ни в чем не уступили. Как минимум, на ничью точно наиграли. Тем более, гол в наши ворота, судя по всему, забит из офсайда. С этой точки зрения ничья была бы более справедливым итогом.

Встреча проходила в Саранске и завершилась победой «Рубина» со счетом 1:0. Единственный гол забил Илья Самошников.

(Владимир Пушкарев)