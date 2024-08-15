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Сегодня, 22:23

Бушманов отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Крылья Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на новость о возможном переходе Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Все будет зависеть от самого Артема. Если этот переход состоится, и он перейдет в «Крылья Советов», если у футболиста будет достаточно мотивации, то он поможет команде. У «Крыльев» сейчас непростые времена, посмотрим, как он себя проявит», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

15 августа комментатор Константин Генич сообщил, что переход 35-летнего футболиста в самарский клуб состоится в ближайшие дни.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Евгений Бушманов
ФК Крылья Советов (Самара)
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