Бушманов отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на новость о возможном переходе Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Все будет зависеть от самого Артема. Если этот переход состоится, и он перейдет в «Крылья Советов», если у футболиста будет достаточно мотивации, то он поможет команде. У «Крыльев» сейчас непростые времена, посмотрим, как он себя проявит», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

15 августа комментатор Константин Генич сообщил, что переход 35-летнего футболиста в самарский клуб состоится в ближайшие дни.