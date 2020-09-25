Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что «Краснодар» регулярно допускает ошибки в защите. Ранее «быки» обыграли ПАОК (2:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Мне было грустно смотреть, как обороняется «Краснодар», — сказал Геркус. — Я вижу здесь хронические проблемы. Греки просто пронзали штрафную площадь. Все поняли слабость на правом фланге «Краснодара». Не могу сказать, что греки были супер мастеровитые ребята. Обычные ремесленники. Не могу даже достоинств описать. Обычная греческая команда. Тяжелая и занудная. Смотришь — зубы болеть начинают. В такой футбол они играют. ПАОК ни в чем не блестит.

Но «Краснодар», который проповедует атаку и коротко подстригает траву, должен уметь обороняться. Кайю вообще не впечатляет: он тяжелый. И впереди не помогает, и сзади плох. Там же был Спайич — зачем они его отдали? Загадка для меня. Он как-то выделялся на этом фоне, был поприличнее. Найти двух иностранцев в защиту — настолько не проблема. Почему «Краснодар» страдает — я не понимаю. (Игорь Рабинер)

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