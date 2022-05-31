Хорват, игравший за «Уфу», готов вернуться в Россию

По данным «СЭ», 29-летний полузащитник Филип Мрзляк, досрочно расторгнувший контракт с «Уфой» согласно пункту, по которому имел на это право в случае вылета в ФНЛ, готов вернуться в РПЛ.

Полный срок соглашения хорвата был рассчитан до июня 2023 года. Не исключено, что в межсезонье хавбек заключит договор с одним из середняков премьер-лиги.

В сезоне-2021/22 Мрзляк провел 27 матчей за уфимцев и сделал четыре результативные передачи.