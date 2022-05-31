Дмитрий Губерниев: «Без Федуна и Заремы будет скучновато. Бесценные кадры»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем владельца «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.

«Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в «Лукойле». Но посмотрим... В любом случае он много сделал для «Спартака». Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать. Но без Федуна и Заремы будет скучновато. В этом смысле они бесценные кадры. Желаю им удачи в бизнесе и семейной жизни», — сказал Губерниев «СЭ».