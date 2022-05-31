«Уфа» объявила об уходе Вячеслава Кротова

«Уфа» объявила об уходе Вячеслава Кротова из команды.

29-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Кротов перешел в «Уфу» из «Спартака» в августе 2015 года. На его счету 14 голов и 17 результативных передач в 167 матчах за команду.

«Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и вылетела из РПЛ в ФНЛ.