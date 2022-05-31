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Сегодня, 14:26

«Уфа» объявила об уходе Вячеслава Кротова

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Уфа» объявила об уходе Вячеслава Кротова из команды.

29-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Кротов перешел в «Уфу» из «Спартака» в августе 2015 года. На его счету 14 голов и 17 результативных передач в 167 матчах за команду.

«Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Уфа
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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Динамо – Сочи
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Краснодар

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И К Ж
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