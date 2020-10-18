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«Хорошо, что матч с «Зенитом» проведем в декабре». Крал — о медальных перспективах «Спартака»

11:30

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал борьбу с «Зенитом» за первое место в РПЛ. После 11-и туров у обеих команд по 24 очка.

— Для «Спартака» является плюсом отсутствие еврокубков?

— Ну, сложный вопрос. Давайте скажу так: сейчас мы делим первое место, хорошо начали сезон. Значит, все как нужно — все замечательно. Осталось продолжить в том же духе.

— Последний перед зимней паузой матч вам предстоит играть в Петербурге. Это хорошо или плохо с турнирной точки зрения?

— Думаю, хорошо. Это будет в декабре, в России в это время уже холода, а там хороший стадион. Нам же такой серьезный матч поможет держать максимальную концентрацию до самого конца года. Так что, все отлично (Артем Калинин).

Полностью интервью с Кралом читайте здесь.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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