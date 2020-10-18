«Хорошо, что матч с «Зенитом» проведем в декабре». Крал — о медальных перспективах «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал борьбу с «Зенитом» за первое место в РПЛ. После 11-и туров у обеих команд по 24 очка.
— Для «Спартака» является плюсом отсутствие еврокубков?
— Ну, сложный вопрос. Давайте скажу так: сейчас мы делим первое место, хорошо начали сезон. Значит, все как нужно — все замечательно. Осталось продолжить в том же духе.
— Последний перед зимней паузой матч вам предстоит играть в Петербурге. Это хорошо или плохо с турнирной точки зрения?
— Думаю, хорошо. Это будет в декабре, в России в это время уже холода, а там хороший стадион. Нам же такой серьезный матч поможет держать максимальную концентрацию до самого конца года. Так что, все отлично (Артем Калинин).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.